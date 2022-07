Rui Moreira agita o PS do Norte

O presidente da câmara do Porto foi o líder de uma rebelião que arrastou para o confronto com o Governo vários autarcas socialistas. António Costa interveio para esvaziar Moreira.

A escalada mediática de Rui Moreira, de contestação à forma como o Governo estava a gerir o processo de descentralização, subiu tanto que já tinha dividido os socialistas do Norte e ameaçava espalhar-se pelo País. Por isso, António Costa enviou duas ministras para reunirem de urgência com os autarcas da Área Metropolitana do Porto (AMP) – Ana Abrunhosa (Coesão Territorial) e Marta Temido (Saúde) – com o objetivo de chegar a um compromisso de acordo até ao fim do verão. Para já, apagou o foco de contestação a norte. “Era preciso tirar espaço ao Rui Moreira”, diz à SÁBADO um presidente de câmara do PS, que preferiu não ser identificado.