A decisão do sindicato dos professores foi anunciada esta quarta-feira, em conferência de imprensa. De acordo com Nogueira, não há ambiguidades para esclarecer no acórdão, logo o colégio arbitral não tem quaisquer esclarecimentos a prestar aos professores.Já na noite de terça-feira, o secretário-geral da Fenprof já tinha afirmado que "o acórdão manda fazer coisas ilegais". "O acórdão diz que as reuniões devem realizar-se com 50 por cento mais um e isso é o quórum. Isto é ilegal, porque quórum das reuniões do conselho de turma está definido em legislação própria. O acórdão diz que os senhores directores devem recolher notas antecipadamente ao conselho de turma de professores que não forem porque estão em greve. Isto é ilegal", afirmou o secretário-geral da Federação Nacional dos Professores.Recorde-se que o Colégio Arbitral, numa nota esta terça-feira pelo Ministério da Educação, deliberou que "os conselhos de turma relativos aos 9.º, 11.º e 12.º anos de escolaridade devem realizar-se até à data limite de 5 de Julho, a fim de emitirem a avaliação interna final".