Os serviços mínimos decretados pelo colégio arbitral obrigaram os professores a começar a avaliar os 60 mil alunos do 9.º, 11.º e 12.º anos que realizaram exame nacional sem nota.

Apesar da greve, os professores começaram esta segunda-feira a avaliar os 60 mil alunos do 9.º, 11.º e 12.º anos que realizaram exame nacional sem nota. Por decisão de um colégio arbitral, as escolas estão obrigadas a cumprir serviços mínimos – onde se incluem as reuniões em que são dadas as notas, chamadas conselhos de turma.



Segundo o Público, alguns directores vão escolher por sorteio quais os professores que terão de estar presentes nos conselhos de turma, que devem realizar-se até quinta-feira, enquanto outros vão fazer a selecção por ordem alfabética ou por disciplina leccionada.



Nestas reuniões é ainda necessário que esteja presente a maioria absoluta (50% mais 1) dos professores que integram o conselho de turma.



Devido aos serviços mínimos da greve dos professores às avaliações, a decorrer desde 4 de Junho, deveriam ser os sindicatos a designar os profissionais. No entanto, os sindicatos recusaram por considerarem o acórdão do colégio arbitral "ilegal". O Ministério da Educação decidiu então que, desde que os serviços mínimos sejam assegurados, os directores podem utilizar os "critérios que entendam mais adequados".



"Todas as escolas vão encontrar uma solução", disse o presidente da associação de directores escolares Manuel Pereira, que considera, contudo, que os directores ficaram, mais uma vez, "entalados entre duas partes". Para Manuel Pereira a decisão do colégio arbitral foi "mais um muro, quando o que se precisa são pontes" entre as partes em conflito.



Filinto Lima, presidente da Associação dos Directores de Escolas Públicas, teme que os professores se limitem a fazer reuniões meramente administrativas sem discussão de notas. "Estes conselhos de turma, sobretudo os do terceiro período, são momentos nobres de avaliação", disse à Renascença. "E, com este tipo de reuniões, temo que sejam meramente administrativas e não pedagógicas como deveriam ser. Mas este é um momento excepcional e estamos a cumprir o acórdão que todos conhecemos".



Já para os alunos dos anos não sujeitos a exames nacionais, a espera deverá continuar. Os serviços mínimos não foram pedidos para os conselhos de turma entre o 1.º ao 8.º ano, nem para o 10.º - estando sem notas cerca de 90% dos alunos.