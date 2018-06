O Ministério da Educação está a preparar-se para convocar serviços mínimos de modo a garantir que as reuniões de avaliação dos alunos se realizam. Mário Nogueira, secretário-geral da Fenprof, deu conta da intenção do Governo numa conferência de imprensa.A primeira reunião para tratar dos serviços mínimos acontecerá amanhã, terça-feira.Os sindicatos não concordam com esta resposta do Governo ao protesto, cujos pré-avisos se estendem até 13 de Julho.