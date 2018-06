Depois da greve, os números: o Ministério da Educação divulgou os valores relativos sobre a primeira greve dos professores às reuniões de avaliação: abrangeu "cerca de 90% dos alunos" dos anos de escolaridade em que há exames nacionais. Este valor altíssimo foi conseguido com uma adesão de apenas 10% dos professores à greve, segundo o mesmo organismo. "[Esta é uma greve] "cujas consequências para os restantes professores e sobretudo para os alunos são manifestamente desproporcionadas face à adesão verificada", refere o comunicado do Ministério, citado pelo Expresso.

Os números elevados podem ser explicados pelo facto de que uma simples falta de um único professor, impede que o conselho de turma se realize e que os alunos recebam as respectivas notas. Ou seja, a adesão de um único professor tem um efeito multiplicado nas consequências da greve.

Relativamente aos alunos que têm de realizar provas nacionais – os que frequentem o 9.º, 11.º e 12.º -, estes têm o valor foi mais baixo, tendo em conta que as reuniões de conselho de turma foram efectuadas antes e houve apenas um sindicato de docentes a convocar a greve. No ensino secundário, 23% dos alunos foram a exame sem saber as notas internas (as atribuídas pelos professores). No 9.º, foram à volta de 25% - mais de 60 mil alunos do país ao todo. Este número foi confirmado também pelo Júri Nacional de Exames.

Os resultados podem significar também que o Governo terá de pedir a execução de serviços mínimos para assegurar as datas no calendário de acesso ao ensino superior para os alunos do secundário.

Na mesma nota emitida pela tutela, o Ministério menciona as novas directrizes para o próximo ano lectivo. As escolas devem iniciar o processo de matrículas e constituir turmas mais pequenas.

Números da Fenprof

A Federação Nacional dos Professores (Fenprof) também revelou os números da greve aprovados pelo próprio organismo: mais de 96% das reuniões de avaliação não se realizaram após o início da greve convocada pelos docentes (segunda-feira).

Segundo Mário Nogueira, líder da Fenprof, ficaram sem efeito 14964 reuniões e há distritos no país onde não se realizaram qualquer uma: Bragança, Braga e Castelo Branco.

Nogueira sublinhou que os professores ainda se mantêm disponíveis para voltar às negociações com o Governo e esperam pela convocatória de uma reunião.