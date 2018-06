Este valor ajudará as autarquias a pagar salários e suplementos remuneratórios de todo o pessoal não docente (566 milhões de euros). Manutenção, equipamentos escolares, apoio e complementos educativos são outras competências das câmaras. Contudo, salienta do DN, as negociações no que diz respeito à Educação ainda não estão fechadas.

De acordo com o documento, o montante a transferir do Orçamento de Estado para o Fundo de Financiamento de Descentralização (FFD) ascende a 889,7 milhões de euros: para a Educação (797 milhões), Saúde (83 milhões), Habitação (7,6 milhões de euros) e Cultura (1,1 milhões de euros).