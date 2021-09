O problema das listas de espera nos transplantes de medula

Na história de Arthur há um "se" determinante. Se tivesse sido transplantado mais cedo, a sua doença não teria evoluído para um cancro. Também não teria feito uma quimioterapia bastante mais agressiva. "De que é que adianta diagnosticar-se atempadamente se não se trata a tempo?", interroga a mãe, Dalila Reais. Arthur tinha apenas 7 anos quando surgiram os primeiros sintomas: febre e umas bolhas nos pés. Foi em novembro de 2019, mas só quatro meses depois recebeu um diagnóstico. Tinha uma doença rara chamada síndrome mielodisplásica, um tipo de pré-leucemia – a medula dele não funcionava bem. A única forma de se curar seria com um transplante.



Em maio de 2020 iniciou-se a procura de um dador 100% compatível. "Nós, pai e mãe, temos apenas 50% de compatibilidade e, como ele estava bem, queria encontrar-se o melhor possível", explica Dalila Reais. Enquanto esperava, Arthur teve de fazer tratamentos para evitar que a doença evoluísse. Primeiro revés: em junho, fez uma reação ao medicamento e teve um derrame no coração. "Foi transportado de urgência para o Hospital de Santa Cruz, em Lisboa [a família vive em Lagoa, no Algarve]. Nesse momento, disseram-me: 'Não lhe garanto que o seu filho chegue vivo, mas vou fazer o meu melhor'", recorda a mãe, emocionada. Já em agosto, restabelecido do que acontecera e com a doença estabilizada, Arthur continuava à espera. Tinham-se encontrado dois dadores compatíveis, um nos Estados Unidos e outro no Brasil, mas não foi possível avançar com nenhum deles por causa da pandemia.



Dalila estava "cada vez mais em pânico". Aquilo que temia, na verdade, acabaria por acontecer: em setembro, a doença do seu filho evoluiu para uma leucemia. "Fiquei muito zangada, porque ele teve de fazer o protocolo de tratamento, que consiste numa quimioterapia mais agressiva e que, em casos como o dele, só tem uma probabilidade de sucesso de 30%", explica. Felizmente, Arthur respondeu bem e a doença abrandou, mas foi preciso esperar até dezembro – e fazer ainda mais um ciclo de quimioterapia – até ser transplantado. "Nessa altura, disseram-me claramente que a unidade [é seguido na Unidade de Transplantes do IPO de Lisboa] não estava a conseguir dar resposta", diz.