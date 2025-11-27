Sábado – Pense por si

Seguro adia debate com Cotrim de Figueiredo por motivos de saúde

Diogo Barreto
Diogo Barreto 15:01
Seguro diz que pediu à RTP para encontrar nova data para o debate.

António José Seguro pediu adiamento do debate desta quinta-feira com João Cotrim Figueiredo por razões de saúde. Numa nota enviada pela sua candidatura, Seguro diz que pediu à RTP para encontrar nova data para o debate.

José Seguro pediu à RTP que arranjasse uma nova data para o debate
José Seguro pediu à RTP que arranjasse uma nova data para o debate JOSE COELHO/LUSA_EPA

Numa nota publicada nas redes sociais, o candidato diz que informou o liberal de que as condições de saúde não lhe permitiam sair de casa. "A conselho médico, e com grande pena minha, terei de permanecer em casa, sujeito a repouso absoluto, até que seja autorizado a retomar as atividades planeadas."

"Apesar de já me encontrar com tosse no início da semana entendi viajar até aos Açores e cumprir o programa há muito definido. Fi-lo com grande esforço, o que piorou o meu estado de saúde", acrescentou o socialista.

Dos empréstimos aos donativos: saiba como se financiam os candidatos presidenciais

Na sondagem mais recente da , o candidato Cotrim de Figueiredo (IL), arrecadava 11,5% das intenções de voto, ultrapassando assim António José Seguro (PS), que aparecia na quinta posição. No entanto, as intenções de voto estavam separadas por meio ponto percentual, o que significa um empate técnico.

