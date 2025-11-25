Sábado – Pense por si

PRESIDENCIAIS. IRREGULARIDADE E FALTA DE TRANSPARÊNCIA

Candidatos presidenciais escondem contas da campanha

Rita Rato Nunes
Rita Rato Nunes 07:00

Seguro gere os dias com donativos. Marques Mendes e Gouveia e Melo pediram empréstimos. Cotrim e Ventura estão a contar com os partidos. Nenhum podia estar a receber donativos, nem a abrir contas, mas já estão a fazê-lo. Não revelam de quem estão a receber dinheiro e onde o gastam. Especialista aponta ilegalidades.

Primeiro gasta-se, depois responde-se a perguntas e apresentam-se as contas. Os candidatos a Belém não aceitam divulgar, nesta fase, quem está a custear as suas voltas ao País e até as viagens ao estrangeiro, bem como o orçamento das campanhas.

