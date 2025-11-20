Sondagem: Marques Mendes lidera primeira volta das Presidenciais e Seguro é ultrapassado por Cotrim

Na sondagem da Intercampus para o NOW, Ventura mantém-se em segundo lugar e Gouveia e Melo em terceiro. Surpresa vai para a troca de posições entre Cotrim de Figueiredo e António José Seguro.

O candidato à Presidência, Luís Marques Mendes (PSD), lidera a primeira volta e vence em todos os cenários, com 16,5% das intenções de voto. Segundo a mais recente sondagem da Intercampus para o Now, o líder do Chega, André Ventura, mantém-se no segundo lugar, com 15,9% das intenções de voto. Segue-se posteriormente o antigo almirante Henrique Gouveia e Melo, com 15,5% das intenções de voto.

A surpresa desta sondagem vai para o candidato Cotrim de Figueiredo (IL), que arrecada 11,5% das intenções de voto, ultrapassando assim António José Seguro (PS), que aparece na quarta posição.

Depois de José Seguro, segue-se Catarina Martins com 4,3% das intenções de voto, António Filipe com 3,8% e Jorge Pinto com 1,6%.

Há uns meses, Henrique Gouveia e Melo era apontado como o preferido dos portugueses, mas agora aparece em terceiro lugar. Apesar disso, pode-se dizer que os primeiros três candidatos encontram-se em situação de empate técnico, tendo em conta a pequena margem de intenção de votos que os separa.