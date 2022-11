Mundial do Qatar: Governo em silêncio sobre FPF subscrever elogio a 'progresso' nos direitos humanos

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) juntou-se a nove federações europeias para congratular "feitos progressos significativos por parte do Qatar, nomeadamente no que diz respeito aos direitos dos trabalhadores migrantes", além de aplaudir "as garantias dadas pelo governo do Qatar e pela FIFA em relação à segurança, proteção e inclusão de todos os adeptos que viajam para o Campeonato do Mundo, incluindo fãs LGBTQ+". "Reconhecemos que todos os países têm problemas e desafios e concordamos com a FIFA que a diversidade é uma força", frisam as federações, em declaração conjunta.