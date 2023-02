'Se disse 50 [abusos] é pouco. Cem é de certeza mais próximo'. Os abusos nos escuteiros

A Comissão Independente que recolheu denúncias de abusos sexuais contra crianças na Igreja Católica portuguesa debruçou-se também sobre os abusos realizados no contexto do escutismo católico - no Corpo Nacional de Escutas (CNE). Foram identificados onze casos (sete dos quais não identificados pela organização previamente) de abusos que incluem masturbação, exibição genital e fotografia de crianças em contextos como acampamentos e atividades escutistas. Os abusadores eram padres ou chefes de escuteiros e alguns continuam no ativo. A Comissão Independente publicou quatro testemunhos (anónimos) sobre abusos no contexto de acampamentos escutistas.