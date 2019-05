"O PSD nunca foi tido nem achado pelo Governo ou pelo PS [...]. Colocamos sempre o interesse do país acima da conveniência partidária e, por isso, o PSD está disponível para incorporar eventuais sugestões do PS na proposta que apresentamos, desde que contribuam para a melhoria da saúde dos portugueses", afirmou, no dia em que o jornal Público escreveu que o Governo admite que só poderia aprovar a sua proposta com a abstenção dos sociais-democratas.O coordenador da bancada do PSD para a área da saúde desafiou o PS a responder a este desafio: "Esta é a hora da verdade, está agora nas mãos do PS contribuir para que o país possa vir a ter uma nova Lei de Bases. O PSD está disponível, o PS está?", questionou.O deputado alertou que "não há Lei de Bases" que possa resolver os problemas do Serviço Nacional de Saúde (SNS), considerando que o estado do setor se pode resumir na palavra "degradação"."A crise grave do SNS está instalada e veio pela mão do PS (...). Este Governo é o campeão da iniciativa privada, força os portugueses a recorrer a cuidados de saúde privados, teima em não cumprir a Constituição", acusou.Ricardo Baptista Leite apontou o caso da ala pediátrica do Centro Hospitalar São João, do Porto, que continua a funcionar em contentores, para falar de "degradação objetiva no investimento no SNS"."Pelo amor de Deus, senhora ministra, tire as crianças do contentor já", apelou o deputado, salientando que o Governo prometeu que, até junho, estes doentes seriam transferidos para o edifício central.Quatro deputados socialistas questionaram o parlamentar do PSD, apontando os erros da governação anterior dos sociais-democratas na área da saúde.António Sales acusou o partido de ter uma política de oposição "errática e inconsequente" e considerou que a "demonstração de resultados" chegou nas eleições europeias do passado domingo, em que o PSD ficou abaixo dos 22% dos votos."Com tão fraco balanço da oposição, como é que o PSD quer ser alternativa ao Governo?", questionou.Baptista Leite lamentou que em nenhuma das intervenções socialistas tenha havido uma resposta "ao desafio" do PSD sobre a Lei de Bases e que a ministra da Saúde, Marta Temido, não se tenha referido na sua intervenção inicial ao caso do Hospital São João.