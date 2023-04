Salvas três crias de raposa vermelha em Seia

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Foram recolhidas três crias de raposa vermelha em Tourais, concelho de Seia. A recolha foi feita pelo Núcleo de Proteção Ambiental (NPA) de Gouveia da GNR.





O Comando Territorial da Guarda terá recebido um alerta de que os animais se encontravam abandonados, pelo que elementos do NPA se deslocaram ao local para recolher as crias e entregá-las no Centro de Ecologia, Recuperação e Vigilância de Animais Selvagens (CERVAS) em Gouveia, avançou a GNR num comunicado enviado às redações.Os animais serão agora acompanhados pelo CERVAS com vista à sua recuperação e posterior reintrodução na natureza.As raposas vermelhas podem ser encontradas em todo o país, sendo consideradas o carnívoro mais comum em Portugal.A Guarda Nacional Republicana é responsável pela proteção dos animais através do Serviço da Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA). Se verificar alguma situação de perigo deve dar o alerta através da Linha SOS Ambiente e Território (808 200 520).