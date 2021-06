Animais foram entregues ao Centro de Recuperação de Fauna do Parque Biológico de Vila Nova de Gaia.

GNR resgata duas crias de mocho-galego caídas do ninho



Dois mochos-galegos juvenis (Athene noctua) foram resgatados pela GNR em Santa Maria da Feira no dia 12 de junho. As duas crias caíram do ninho, que estava num teto falso.