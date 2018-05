O líder parlamentar do PSD, Fernando Negrão, confrontou o primeiro-ministro na abertura do debate quinzenal, com "José Sócrates e o seu comportamento".

O líder parlamentar do PSD, Fernando Negrão, confrontou o primeiro-ministro, António Costa, na abertura do debate quinzenal, com "José Sócrates e o seu comportamento".



"Por que razão o PS demorou mais de três anos a demarcar-se de José Sócrates e do seu comportamento?", disse o social-democrata, questionando ainda se o Partido Socialista "tem medo de ser contaminado".



Face a esta pergunta, e no meio da bancada parlamentar do PS a dizer "não respondas, não respondas", o primeiro-ministro disse que o assunto pertence à Justiça. "Nunca devemos trazer para o debate público aquilo que é discutida nos tribunais", disse. E deixou ainda duas farpas na bancada social-democrata: Costa lembrou que Negrão já foi arguido e acusa o PSD de "desleadade parlamentar".



"Por ter sido ilustre magistrado e por ter sido parte em processo crime em outras situações" sabe que "ninguém tem direito a julgar ninguém, a não ser um magistrado de acordo com o processo penal", disse. "Não obstante a manifesta deslealdade parlamentar da sua pergunta, eu vou responder [à perguntas]", disse Costa.



O primeiro-ministro mencionou "a interpretação do princípio de separação dos poderes". "Entendo que temos um sistema de Justiça único no mundo que tem uma enorme vantagem: assegura a todos os cidadãos que nenhum de nós está acima da lei. O outro princípio é o da presunção da inocência", continuou.



Recorde-se que António Costa enfrenta esta quarta-feira os deputados, na semana que se segue a desenvolvimentos nos casos de Manuel Pinho e José Sócrates, antigos governantes socialistas de quem o primeiro-ministro procurou distanciar-se devido às suspeitas de corrupção que os rodeiam.