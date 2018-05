Foi marcada a primeira acção de apoio a José Sócrates desde a sua desfiliação do Partido Socialista, PS. O evento "Tu avanças sempre e não recuas" foi anunciado esta segunda-feira e são esperados 200 a 300 simpatizantes do antigo primeiro-ministro num almoço em forma de homenagem que, de acordo com a mensagem que está a circular nas redes sociais, custará 20 euros.

O encontro vai decorrer no próximo dia 20 de Maio, no restaurante Lisboa Marina, em Lisboa, e está a ser organizado pelo movimento cívico "José Sócrates Sempre". Em declarações à revista Visão, uma das promotoras, Ana Lúcia Vasques, referiu que José Sócrates já foi convidado para o almoço de confraternização, embora ainda não tenha confirmado a presença.

Na mesma entrevista, a militante de Vila do Conde refere que este almoço "não se reporta aos últimos acontecimentos", embora se considere "pessoalmente desagradada" com a saída de Sócrates do partido. "Este almoço não tem nenhuma motivação especial. Está na linha de todos os outros que já existiram", realçou Ana Lúcia Vasques.

De recordar que este almoço surge depois de críticas a José Sócrates por parte de militantes do PS como o seu líder parlamentar, Carlos César, e o seu porta-voz, João Galamba, às quais o antigo secretário-geral dos socialistas diz ser alvo de uma "condenação sem julgamento". Como consequência destes acontecimentos, Sócrates enviou uma carta à sede do partido, anunciando a sua desfiliação do Partido Socialista.