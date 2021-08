Sá Fernandes e os planos para o maior evento de sempre em Portugal

José Sá Fernandes, o vereador camarário de Lisboa que na vida profissional gosta de fazer parques e que na vida pessoal é católico, recebeu do próprio primeiro-ministro António Costa uma oferta irrecusável: passar a liderar a partir de outubro o grupo do projeto responsável por pôr várias áreas da burocracia pública a trabalharem com a Igreja Católica na organização do que será o maior evento de sempre em Portugal, as Jornadas Mundiais da Juventude em 2023 (JMJ 2023).



Vai supervisionar a transformação de uma zona ampla às portas de Lisboa num parque enorme que diz querer deixar como “legado” do evento – e, ao mesmo tempo, “ajudar a receber o Papa Francisco”. “Estou muito contente”, repetiu ao telefone com a SÁBADO.



As Jornadas foram uma iniciativa do Papa João Paulo II em meados dos anos 80, duram uma semana e atraem um número massivo de visitantes – em Madrid, que acolheu o evento em 2011, foram quase dois milhões, sobretudo de jovens. “A dúvida aqui é sobre se serão um ou três milhões de pessoas”, aponta Sá Fernandes. Numa sociedade que ainda lida com restrições devido à pandemia isto pode parecer inimaginável, mas as Jornadas acontecem exatamente daqui a dois anos e a esperança da organização é que por essa altura a questão sanitária não seja um problema.