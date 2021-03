Rio e Moreira: toda a história de um casamento de conveniência que só podia acabar mal

Os dois Ruis têm quase a mesma idade e ainda se cruzaram na Escola Alemã, no Porto, antes de Moreira rumar ao Liceu Garcia de Orta para aí fazer o quinto ano. Mas entre os dois havia um mundo de diferença que o tempo só veio acentuar. Rui Moreira fazia parte da burguesia tradicional da Foz, Rui Rio vivia na Boavista. Há 45 anos, isso tinha significado. "Não havia convívio, por distanciamento de casta", explica um antigo colega de escola, que descreve Moreira como "um betinho da Foz" e "tudo aquilo que Rio não era".

Não se pense, contudo, que Rio vem de famílias com dificuldades económicas. "O avô tinha fortuna e a família tinha um palacete nas Antas", nota um social-democrata do Porto, admitindo que "Rio não fazia parte da elite da sociedade portuense da Foz" e que o percurso familiar de ambos afastava-os. "Os pais de Rui Rio separaram-se. O pai era de um estrato social mais elevado e Rio ficou a viver com a mãe. Já Moreira vem de uma das famílias mais importantes do Porto. Tudo isto numa sociedade muito estratificada".



Se isso não bastasse, os feitios cavariam outro fosso. "Rio é frugal, não gosta de festas sociais e não é liberal. Moreira é um liberal burguês puro", comenta a mesma fonte.