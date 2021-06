Tiago Barbosa Ribeiro, quando ele era do BE…

Há dois anos, Tiago Barbosa Ribeiro criou um site em nome próprio onde divulga a sua atividade parlamentar. Nele descreve com detalhe o seu "percurso" político e profissional, mas não há uma palavra sobre a sua passagem pelo Bloco de Esquerda. Na verdade, é difícil encontrar o rasto desta sua pré-história política, mas ainda há quem no BE lamente a sua saída.

"Foi pena o BE o ter perdido", comenta à SÁBADO um dirigente do Bloco no Porto, que acha que Barbosa Ribeiro foi "um jovem pouco aproveitado no BE, se calhar por ter posições próprias". Nessa altura, o então bloquista criticava internamente o excesso de "controleirismo" e ia dando nas vistas por ser "muito interventivo". Escrevia em blogues e revistas como a Combate, onde se debruçava essencialmente sobre questões ambientais.

"Coordenava um movimento anti-touradas", recorda o bloquista José Soeiro, que foi seu contemporâneo na Faculdade de Letras do Porto e que se lembra de alguém que era "animalista", com um percurso de ativismo nessa área.