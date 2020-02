Rui Rio: “Um partido não pode ser uma agência de empregos políticos”

Rui Rio arrancou o seu discurso de arranque do 38.º Congresso do PSD com 58 minutos de atraso. Depois de cantar os parabéns ao secretário-geral José Silvano, o líder social-democrata recordou a "história de 46 anos de que nos devemos e podemos orgulhar".

"Cometemos erros e tivemos falhas ao longo de todo este tempo. No balanço temos vários motivos de orgulho pelo trabalho realizado", afirmou. "Portugal precisa do PSD. Seja na oposição ou no Governo. É nossa obrigação lutar por um partido mais moderno, mais capaz, mais unido, comprometido com a resolução dos reais problemas dos portugueses."



Rui Rio assinala objetivo de conquistar mais autarquias em 2021

Rio sublinhou as eleições autárquicas de 2021 como o próximo objetivo do PSD: "Mais que o número de deputados, é o número de autarcas eleitos que mede a verdadeira força de um partido na sociedade. São os que asseguram grandeza e sustentabilidade do nosso partido."

"Foi a administração central que na sua irresponsabilidade e incompetência endividou Portugal muito para lá dos limites inaceitáveis", sublinhou Rio. Não foram as autarquias, "mas o centralismo do Terreiro do Paço e as diretrizes dali emanadas que levaram ao nosso endividamento".

"Sempre que houver aproveitamento abusivo de meios públicos autárquicos para fins de natureza pessoal ou partidária ou de utilização da autarquia como empregador de clientelas partidárias, esses casos, têm que merecer o nosso inteiro repúdio e uma atenção especial do próprio Ministério Público", defendeu o presidente do PSD, sendo aplaudido.

"Temos, em 2021, de recuperar o terreno perdido em 2013 e em 2017. Recuperar presidências de câmara, mas também vereadores e eleitos de freguesia", apontou. "Mas antes do sufrágio autárquico, teremos eleições regionais nos Açores", onde o PS predomina há 24 anos. "O desenvolvimento da Região Autónoma foi estagnando ao mesmo ritmo que a penetração do PS na administração pública açoriana se foi alargando."



A crítica aos partidos

Rio demonstrou ainda a preocupação com os sistemas políticos fragmentados e com o aparecimento de novos partidos de perfil extremista e de contestação ao sistema: "Portugal não está de forma nenhuma imune ao que tem vindo a acontecer na Europa. Há no nosso sistema partidário os mesmos sinais de degradação e o mesmo tipo de problemas."

Para o líder do PSD, é necessário "ultrapassar os pequenos e médios interesses pessoais que, hoje, tantas vezes dominam a vida partidária interna": "Podemos, até, ganhar eleições, mas tal não significa necessariamente que se tenha ganho o País. Ganhar os portugueses é conquistar o seu respeito e a sua confiança e não conseguir o seu voto. Um partido não pode ser uma agência de empregos políticos, em que as suas estruturas se movimentam em função dos lugares que os seus dirigentes pretendem alcançar."



O líder social-democrata criticou ainda a oposição interna: "É assim, com a elevação intelectual da nossa atividade partidária, que conseguiremos conquistar os portugueses; não é com a discussão de lugares, nem com permanentes atitudes de guerrilha na comunicação social. Essas apenas nos diminuem. Nunca nos engrandecem."



"Os partidos existem para servir o País, não existem para dar corpo às suas pequenas táticas, nem aos interesses particulares dos seus dirigentes", prosseguiu.



Oposição à Rio

Rio lamentou que "a política em geral e a dinâmica parlamentar de oposição, em particular, foram evoluindo para uma lógica do quanto pior, melhor". "Se berra mais alto, se diz mal de tudo o que o Governo faz, se nao concorda com nada, então está a fazer uma verdadeira oposição", ironizou. "Não adianta insistir na política do bota-abaixo e da critica sem critério nem coerência", disse, arrancando poucos aplausos do congresso.



"Somos oposição. Compete-nos enaltecer as diferenças relativamente ao Governo em funções, denunciar, com firmeza, as suas falhas e apresentar, com competência, políticas alternativas", concluiu.



PSD não se encosta à direita

"O crescimento do PSD depende da sua capacidade de conquista de votos ao centro; a capacidade de conseguir atrair votantes do PS que não se revêem na denominada geringonça", indicou. "Deslocar o PSD para a direita é desvirtuar os nossos princípios e os nossos valores e afunilar eleitoralmente o partido, em direção a um espaço onde hoje já praticamente nada mais há para ganhar."