O PSD não quis saber da felicidade dos portugueses

Quando subiu ao palco, o ex-deputado Pedro Pimpão elogiou a hospitalidade de Viana do Castelo, que recebe o 38.º Congresso do PSD. Mas não a encontrou junto dos sociais-democratas presentes, obrigados duas vezes por Paulo Mota Pinto, presidente da Mesa do Congresso, a calar-se.

Pimpão subiu ao palco para falar de felicidade. A sua moção diz ao que vem: "Por um Portugal mais feliz". Da escola, à política, passando pelas empresas, o social-democrata exige que o País suba uns degraus no ranking mundial da felicidade. Embalado por citações de Baden Powell – "A melhor maneira de ser feliz é contribuir para a felicidade dos outros – e concluindo com Mandela – "A felicidade dos seres humanos deve ser o objetivo de qualquer sociedade" – Pimpão insistiu e navegou pelo ruído. A assistência foi avisada por duas vezes por Mota Pinto que tinha que falar mais baixo.

O ex-deputado quis sensibilizar agentes políticos e governantes a colocar "as pessoas e o bem-estar, saúde e qualidade de vida no centro das políticas públicas" e a darem o primeiro passo no centro de congressos de Viana do Castelo, onde já só estavam ocupados metade dos lugares.

"E quem deve pôr em prática a ideia? Todos vós!", lançou Pimpão. "Cada um de nós tem a responsabilidade além das ideias. O que conta são as pessoas."

"O poder político não pode ficar indiferente aos novos tempos", frisou, em que as pessoas são condicionadas pela "falta de tempo, níveis de stress elevados e ansiedades crónicas" que dificultam o equilíbrio entre a vida pessoal e familiar. "Os portugueses vivem cada vez mais anos, mas com menos saúde", lamentou, sublinhando as taxas de depressão e doenças mentais entre a população.

Elevando a voz algumas vezes, Pimpão professou a luta pela felicidade. A empurrar o barco, Mota Pinto voltou a avisar e a pedir "respeito" pelo orador.

Nem Mandela entusiasmou a audiência, nem o pedido final colheu atenção: "Temos que liderar uma agenda de futuro, pelo bem-estar das pessoas e qualidade de vida. Vamos juntos agir e criar um Portugal mais feliz!", terminou o ex-deputado, ao som de palmas tímidas.

Valeram os elogios de Duarte Marques, que descreveu Pedro Pimpão como "um amigo do seu amigo e que dá sempre a cara pelo seu partido". E que quer os portugueses mais felizes.