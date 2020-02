Uma lista neutra no PSD de Rio

Chama-se "participação e debate de qualidade " e junta mais de 85 militantes num PSD ainda a sarar feridas, e agrega ex-apoiantes quer de Rui Rio, quer de Luís Montenegro. Dois dos subscritores são Duarte Marques e Lídia Pereira que, por coincidência, são também subscritores da moção "Reformar o PSD para reformar a Política", subscrita também por Poiares Maduro e Leitão Amaro. Mas é mesmo só coindicência, assegura Duarte Marques, que aliás não encabeça a dita lista precisamente para não criar confusão com a moção, que defende primárias abertas no PSD uma comissão de ética interna, entre outras medidas para modernizar e abrir o partido.

A lista ao conselho nacional, assume aliás um posicionamento próximo do assumido pela moção – o que poderia ainda mais reforçar a confusão. Na apresentação, a lista diz, por eexemplo, pretender afirmar-se como "alternativa reformista moderada em Portugal".

E quer "trazer um contributo construtivo e plural, promovendo a renovação e abertura do Partido e o aprofundamento e qualificação do debate político no Conselho Nacional." Não é no entanto a primeira vez que surge esta lista: foi sempre apresentada, em vários congressos, e junta militantes com proximidades geracionais desde os tempos da militância na JSD. Desta vez, tem a particularidade de juntar militantes que na recente disputa interna se dividiram pelas várias candidaturas.

A lista apresenta-se como representando "uma geração de portugueses inconformados que quer rasgar com qualidade e responsabilidade, energizando o Partido e ajudando a construir essa resposta reformista e moderada em alternativa ao socialismo e ao populismo". Mas não assume partido no terreno de disputa por lugares que se adivinha entre Rui Rio e Luís Montenego.

Entre os canditos, estão, entre outros, Joaquim Biancard Cruz, Duarte Marques, Lídia Pereira, Pedro Pimpão, Hugo Carvalho, Guilherme Duarte, Nataniel Araújo, Pedro Cepeda, Paulo Ferreira e Emanuel Boieiro (TSD), Bruno Sousa Costa, Alexandre Gaudêncio, Hernâni Ribeiro, Eduardo Castro Marques, Paulo César, David Cristóvão, Ricardo Carvalho, Quitéria Roriz, Tiago Gonçalves e José Bizarro.