Tancos: procuradores proibidos de incomodar Marcelo e Costa "Devem os magistrados abster-se de ouvir Suas Exas. os Srs. Presidente da República e Primeiro-Ministro e formular as perguntas acima referidas". Foi desta forma que Albano Pinto, director do Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP) terminou o despacho que proibiu os procuradores do caso de Tancos de ouvirem como testemunhas Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa.

Rui Pinto voltou a levantar suspeitas sobre a atuação do Ministério Público (MP), desta vez relativamente ao caso de Tancos. Numa mensagem publicada na sua conta de Twitter, o hacker que foi responsável pelos Football Leaks afirma que "não é normal que, num estado de direito, superiores hierárquicos condicionem a fluidez de um inquérito e prejudiquem a investigação apenas para não incomodar certas personalidades".O informático que se encontra sujeito à medida de coação de prisão preventiva, refere-se ao documento interno do MP que impediu os procuradores responsáveis pelo processo de fazer perguntas ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e ao primeiro-ministro António Costa, devido à "dignidade dos cargos"."Não vislumbramos, pois nenhuma razão para que, pelo menos por ora, Sua Excelência, o Sr. Presidente da República seja ouvido e perturbado no exercício das suas Altas funções", podia ler-se no documento revelado pela SÁBADO. Escrevia também o MP: "parece-nos que a sua inquirição [de Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa] não só não tem a ver com as finalidades do inquérito, nem tão pouco, e ainda que tivessem, se poderiam considerar como absolutamente necessárias (...) Trata-se de cargos de maior dignidade possível, o primeiros dos quais podendo ser considerado como um dos símbolos da Nação, da República".Escreve o hacker que o "despacho secreto relativo ao caso Tancos demonstra, mais uma vez, que algo de muito grave se passa no Ministério Público". Rui Pinto considera que é anormal que "superiores hierárquicos condicionem a fluidez de um inquérito e prejudiquem a investigação apenas para não incomodar certas personalidades".Rui Pinto, que é suspeito de ter roubado os e-mails do Benfica e de ter tentado subornar a Doyen com informações secretas sobre aquela organização escreve ainda: "Este é o mesmo Ministério Público que se recusa a investigar as minhas denúncias, e que usa de todos os meios legais e ilegais para me manter numa medida de coacção excessiva e desproporcional".