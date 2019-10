então chefe da casa Militar,

O papagaio-mor não é Marcelo

uma conversa telefónica com a irmã, intercetada pela PJ, o militar refere-se ao "papagaio-mor do reino", levantando dúvidas sobre se referia ao Presidente da República. "Falava de um comentador televisivo, utilizando uma alcunha que uso habitualmente quando a ele me refiro. Essa conversa com a minha irmã é completamente inócua para o processo", disse o major, recusando que se referisse a Marcelo.

O major Vasco Brazão, que é um dos 23 acusados, no caso de Tancos disse ao jornal Expresso que a operação foi dirigida pelo diretor-geral da PJM, o coronel Luís Vieira, com o conhecimento e acompanhamento do diretor da unidade de investigação criminal da PJM, o coronel Manuel Estalagem" e ainda que apesar de o então ministro da Defesa Azeredo Lopes saber da a encenação montada pela Polícia Judiciária Militar da recuperação das armas de Tancos, assegura que Costa e Marcelo nada sabiam. Brazão garante ainda que sempre agiu "de boa fé".Questionado sobre o porquê de não terem informado o DCIAP sobre a operação de recuperaçção, o major respondeu: "Não negociámos com ninguém, trabalhámos com um informador, de cuja existência tomámos conhecimento através da GNR de Loulé. Fomos movidos pelo desígnio de assegurar a recuperação do material de guerra furtado, cujo desaparecimento constituía um risco gravíssimo para a segurança nacional".Afirmando que tanto ele como os restantes militares da PJM e da GNR de Loulé acusados no processo agira de "boa fé", o major reconhece que não ter comunicado a operação de resgate ao MP "foi um erro, que não devia ter sido cometido".Sobre o envolvimento de Azeredo Lopes referiu: "O que nos era dito pelo coronel Luís Vieira é que estava a trabalhar o assunto ao mais alto nível. O então ministro da Defesa seguramente sabia o que se estava a passar"Vasco Brazão acredita ainda que Marcelo não tenha sido avisado da operação, mas que João Cordeiro,teria conhecimento da operação clandestina. "Sempre vi, nas suas declarações públicas, o Presidente da República muito empenhado em que se descobrisse toda a verdade sobre este caso, o que me leva a acreditar que fala verdade quando afirma que desconhecia os termos da operação da PJM."Não tem dúvidas de que Azeredo estava a par da operação ilegal, mas diz não ter indícios de que António Costa, ou o resto do Governo, soubessem dela.