O meu avó era cardíaco, o meu pai era cardíaco, os meus irmãos acham que não mas são cardíacos - enfim, vivem felizes, são mais novos do que eu. Enfim, achei que devia fazer exames também em matéria cardíaca. A minha hipocondria mandou fazer. E fiz e genericamente estão bem, mas restou dúvidas que obrigam a um novo exame", revelou o Presidente da República.

"A recandidatura depende por isto. Para a reeleição falta um ano e meio. É evidente que, antes de me recandidatar, eu, com este estilo de presidência, que é uma presidência próxima - significa também próxima fisicamente -, eu não vou mudar de estilo. Não me vou fechar no palácio para me preservar, para não me expor. É evidente que tenho de fazer exames como os que vou fazer", disse ainda Marcelo Rebelo de Sousa.

ela introdução de um cateter através de artérias ou veias periféricas até as câmaras cardíacas, artérias pulmonares e veias arteriais coronarianas e que visa facilitar a passagem da corrente sanguínea.



O Presidente da República está atualmente na Grécia, em Atenas, na Comeira do Grupo de Arraiolos.



Marcelo Rebelo de Sousa vai ser submetido a um cateterismo nas próximas semanas, por indicações médicas.A notícia foi avançada em declarações a Daniel Oliveira, no programa Alta Definição, da SIC. "A intervenção cirúrgica acontecerá "nas próximas quatro semanas". "É uma questão preventiva", diz fonte oficial de Belém.Um cateterismo é um procedimento cirúrgico que passa pe