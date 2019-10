O juiz Ivo Rosa tentou proteger a Polícia Judicíaria Militar no caso Tancos ao entender como ilegal uma análise dos dados do tráfego de telecomunicações a 24 de outubro de 2017, menos de uma semana após o reaparecimento do material militar num terreno da Chamusca.De acordo com o Público, o juiz de instrução criminal atrasou as investigações de Polícia Judiciária e Ministério Público durante cinco meses até verem os seus pedidos aurtorizados para aceder às informações de chamadas e mensagens escritas de antenas de telemóvel nos concelhos de Montijo, Golegã, Entroncamento e Torres Novas.O pedido tinha sido feito inicialmente devido a uma chamada supostamente anónima realizada de uma cabine telefónica do Montijo para o piquete da Polícia Judiciária Militar, dando conta de onde se encontrava o material militar que tinha sido furtado.O Departamento Central de Investigação Criminal (DCIAP) indicava que estas eram "informações essenciais para o prosseguimento das investigações" e adiantava que seriam averiguados apenas dados e não o conteúdo das conversas.No entanto, segundo o Público, Ivo Rosa respondeu no dia seguinte referindo que "as antenas em causa abrangem um grande dispersão territorial" e que dar um parecer favorável à investigação seria "violar a reserva da intimidade da vida privada" de um "universo indiscriminado de pessoas", acrecentando que mesmo que tal prova fosse "essencial para a investigação", "a prova que por esse meio pudesse vir a ser obtida seria nula".O magistrado escreveu ainda que não constava que "os telefones do piquete tenham sido utilizados por algum suspeito relacionado com os factos em questão" - algo que se viria a provar errado.O Ministério Público viria a recorrer para o Tribunal da Relação de Lisboa que, cinco meses depois, daria autorização para a investigação sobre os dados, indicando que esta era "absolutamente nuclear". Seria através desta decisão que a Polícia Judiciária descobriria que a chamada realizada para o piquete era também de um militar da PJM.