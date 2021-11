Rio e Rangel: o que eles fazem para ganhar votos

Há pesca à linha de votos, mensagens de voz, vídeos natalícios, convívios e quem faça contas ao efeito da meteorologia na votação para as diretas. A reta final da campanha interna do PSD está ao rubro. Rui Rio e Paulo Rangel tentam tudo para captar os chamados votos livres e garantir mobilização máxima nas estruturas que os apoiam.

Há dias, os militantes do PSD de Mirandela receberam nos telefones um SMS de José Silvano. O secretário-geral do partido, que é também um dos homens fortes da campanha de Rui Rio, tentava explicar aos seus conterrâneos a importância de votar no atual líder naquele concelho transmontano, ao mesmo tempo que puxava pelo que tem sido um dos argumentos fortes de Rio nesta campanha interna: as várias sondagens que mostram que a maior parte dos portugueses o preferem como candidato a primeiro-ministro.

"Podemos gostar mais ou menos do Dr. Rui Rio, mas a maioria dos portugueses em todas as sondagens dizem [sic] que é o melhor candidato a primeiro-ministro de Portugal. Ainda por cima, em Mirandela, temos uma oportunidade de ter com ele uma pessoa que pode ajudar a resolver alguns problemas. Não conheço ninguém com importância na candidatura de Paulo Rangel", lê-se na mensagem a que a SÁBADO teve acesso.

Em Mirandela há apenas 130 militantes com as quotas pagas, mas na campanha de Rui Rio acredita-se que cada voto conta e, com a concelhia dividida, Silvano fez um último esforço para captar apoiantes.