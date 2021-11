Suspeitas de irregularidades no pagamento de quotas no PSD

Volta a haver suspeitas de pagamentos irregulares no pagamento de quotas no PSD. A um dia da votação que vai escolher o novo líder do partido, o Conselho de Jurisdição Nacional (CJN) decidiu, porém, não ter condições de aplicar "antes do início do processo de votação" [art. 25°, n.º 3 do Regulamento das Eleições Diretas], com segurança jurídica, imparcialidade, transparência e respeito pelo princípio do contraditório, qualquer medida cautelar ou sancionatória que altere os cadernos eleitorais".

Um dos problemas que o CJN aponta à queixa feita pelo secretário-geral, José Silvano, é a demora que houve na participação das alegadas irregularidades. É que a queixa que dava conta de pagamentos irregulares de quotas nas Caldas da Rainha, Vila Nova de Gaia e Vila Verde foi feita a 23 de novembro, "mais de 23 dias depois" dos referidos pagamentos.

O órgão presidido por Paulo Colaço nota, na deliberação a que a SÁBADO teve acesso, que "nesses 23 dias, a Secretaria-Geral aceitou os pagamentos, não os impugnou, incluiu os militantes em causa em cadernos eleitorais de eleições concelhias, e apenas vem impugnar esses pagamentos após o termo do prazo para pagamento de quotas".