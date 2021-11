Diretor de Obstetrícia de Setúbal: 'Ser internado por exaustão não é ser resiliente, senhora ministra?'

Na quarta-feira, 24 de novembro, Marta Temido afirmou que uma das formas de superar as falhas no Serviço Nacional de Saúde passaria por contratar "médicos mais resilientes". A ministra da Saúde estava a ser ouvida numa audição da Comissão Parlamentar de Saúde sobre as dificuldades que o Centro Hospitalar de Setúbal enfrenta – onde, no passado mês de outubro, 87 diretores e chefes de serviço anunciaram a intenção de se demitirem.



Um dia depois, quinta-feira, apresentou um pedido de desculpas, mas já chegou tarde para evitar a onda de indignação manifestada pela classe médica e restantes profissionais de saúde em geral. José Pinto de Almeida, diretor do serviço de Obstetrícia do Centro Hospitalar de Setúbal – o primeiro a apresentar a sua demissão, ainda em agosto –, considerou as declarações "ofensivas" e deixou uma pergunta à ministra: "O que se pretende é que as pessoas trabalhem até morrerem em funções?"



Leia aqui o seu testemunho de "resiliência":