Rio comenta sondagens com dança do Fortnite

Da série "estou a subir nas sondagens da Pitagórica". pic.twitter.com/03rS0FGmzK — Rui Rio (@RuiRioPSD) September 27, 2019

"Com tantas sondagens que saem (…) será que ainda vale a pena fazer eleições?". A pergunta foi lançada pelo presidente do PSD, Rui Rio , em julho passado. As críticas às recolhas de opinião dos eleitores têm sido constantes e os números, desvalorizados. Mas, esta sexta-feira, o líder social-democrata usou a sua conta pessal no Twitter para um comentário às mesmas - e parece estar satisfeito."Da série 'estou a subir nas sondagens da Pitagórica'", escreveu Rui Rio, numa mensagem que é acompanhada por um gif (imagem animada) em que um astronauta faz a dança do Fortnite , um dos jogos mais populares da Internet.Os últimos resultados das sondagens da Pitagórica para a TSF, JN e TVI conhecidos apontam para uma recuperação do PS, após uma ligeira descida nos primeiros dias da semana. Será que Rio se enganou? É que esta sexta-feira a sondagem que permite aos sociais-democratas comemorar foi feita pela Aximage, para o Jornal Económico, e indica que o PSD recuperou cinco pontos em duas semanas.