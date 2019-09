Luís Menezes Leitão entregou candidatura para bastonário da Ordem dos Advogados

Luís Menezes Leitão entregou esta sexta-feira a sua candidatura para bastonário da Ordem dos Advogados , para as eleições que ocorrem a 27, 28 e 29 de novembro.Varela de Matos, Guilherme Figueiredo (o atual bastonário), António Jaime Martins e Isabel da Silva Mendes também vão entrar na corrida. Nas eleições para o triénio 2020-22, podem votar os cerca de 32 mil advogados portugueses e pela primeira vez, com voto eletrónico.Menezes Leitão foi acompanhado por dezenas de colegas advogados e além da candidatura como bastonário, foi formalizada a dos membros ao Conselho Geral, do Conselho Superior, liderado por Paula Lourenço, do Conselho Regional do Porto, liderado por João Carapeto, ao Conselho Regional de Coimbra, liderado por José Trincão Marques e ao Conselho Regional da Madeira, liderado por Paula Margarido.Ainda na mesma ocasião entregaram as respetivas assinaturas legais os candidatos a membros do Conselho de Deontologia de Lisboa, presidido por Paulo da Silva Almeida, e do Conselho de Deontologia do Porto, Paula Alexandra Ferreira.Na próxima segunda-feira, dia 30, está marcada a entrega das assinaturas da candidatura a membros do Conselho Regional de Lisboa, presidido por Luís Silva.