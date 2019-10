O Bloco de Esquerda é, de resto, o partido que mais dinheiro investiu em anúncios na rede social nos passados sete meses. Desde março e até ao passado sábado, o partido liderado por página oficial do órgão informativo do BE, o Esquerda.net, foi líder, com 488 euros gastos em cinco anúncios nos primeiros sete dias de campanha - de 22 a 28 de setembro. Neste momento, nenhum deles está ativo e quatro destes cinco dizem respeito aos eventos "Mega Almoço Nacional", realizado em Lisboa este sábado, e "Mega Almoço do Interior", realizado este domingo em Viseu. O último é o vídeo do seu tempo de antena.O Bloco de Esquerda é, de resto, o partido que mais dinheiro investiu em anúncios na rede social nos passados sete meses. Desde março e até ao passado sábado, o partido liderado por Catarina Martins gastou mais de 15 mil euros (15.070€) em patrocínio de conteúdos,

E finda a primeira semana oficial de campanha eleitoral, o líder nos anúncios no Facebook é o Bloco de Esquerda . Desde que se iniciou o período de campanha, a 22 de setembro, apenas três partidos políticos patrocinaram contéudos na rede social mais utilizada em Portugal de acordo com os dados da mesma: PS PSD e Bloco de Esquerda, os três melhor posicionados nas sondagens, gastaram pelo menos 640 euros ao todo.de acordo com a informação disponibilizada na biblioteca de anúncios do Facebook A biblioteca, inserida na política de transparência da rede social, junta todos os anúncios pagos naquela rede social, indicando também quem financiou a propaganda, o valor investido, quantos anúncios foram criados e destes, quais se mantêm ativos.

Os outros dois partidos a investir dinheiro neste tipo de anúncios foram o PSD e o PS. Os sociais-democratas investiram apenas 152€ em dois eventos: o primeiro a anunciar um comício e arruada no Porto com Rui Rio, a 3 de outubro; o segundo a anunciar a arruada e festa de encerramento de campanha em Lisboa com Rui Rio, a 4 de outubro. Já os socialistas não ultrapassaram os 100 € - a rede social não indica valores específicos abaixo deste número - para anunciar o seu Comício Nacional, realizado no dia 24 de setembro, em Lisboa.



O Partido Socialista é também o vice-campeão dos anúncios no Facebook desde março de 2019. Ao todo, o partido liderado por António Costa gastou quase cinco mil euros (4.872€) em 63 conteúdos de propaganda na rede social, contra apenas 503 euros em cinco conteúdos do partido de Rui Rio durante o mesmo período.



Mais nenhum partido investiu durante a primeira semana de campanha eleitoral mas houve quem o tenha feito durante os últimos meses. Desde março - altura em que o Facebook começou a contabilizar estes valores - a Iniciativa Liberal (IL) é a terceira força política que mais gastou em anúncios, com quase três mil euros (2.745€) investidos em 59 anúncios: sete destes sem qualquer aviso legal, não se sabendo se foi a IL a financiar ou não.



A CDU investiu mais de mil euros (1.149€) em anúncios nos últimos meses mas nenhum desse valor foi durante a primeira semana de campanha eleitoral. Curiosamente, as páginas do PCP e do Partido Ecológico "Os Verdes" não gastaram qualquer verba em anúncios. Já o CDS-PP investiu menos de 100 euros, mas a Juventude Popular, sua afiliada, gastou mais 157 euros em propaganda nos últimos sete meses.



Os outros partidos políticos que também poderá encontrar no boletim de voto no dia 6 de outubro que também gastaram dinheiro em propaganda no Facebook foram o LIVRE (420€), o Partido Aliança (111€), o Nós, Cidadãos (102€), o CDS-PP (menos de 100€) e o MPT - Partido da Terra (menos de 100€). As páginas dos restantes partidos, como o Chega ou o PAN, não apresentam dinheiro gasto em anúncios.