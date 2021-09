Ricardo Salgado chama Pedro Passos Coelho

Pela primeira vez, Pedro Passos Coelho vai ser confrontado judicialmente com o caminho, entre janeiro e agosto de 2014, que levou ao fim do Banco Espírito Santo (BES), através da medida de resolução, e à criação do Novo Banco. O antigo primeiro-ministro é uma das 82 testemunhas arroladas por Ricardo Salgado para a fase de instrução do processo-crime do BES, no qual foi acusado de 65 crimes.



Ao longo do extenso Requerimento de Abertura de Instrução (RAI), entregue esta segunda-feira pelos advogados do antigo banqueiro, surgem várias referências ao papel que Passos Coelho que terá contribuído para a desvalorização do grupo, poucos meses antes da resolução. O processo dará, nos próximos dias, entrada no Tribunal Central de Instrução Criminal e distribuído por sorteio entre os juízes Carlos Alexandre e Ivo Rosa.



A defesa de Salgado recorda, por exemplo, que a 21 de junho de 2014, o Expresso noticiava que Passos Coelho tinha recusado uma proposta de Salgado, que passava por um empréstimo da Caixa Geral de Depósitos e também do Millennium BCP de 2,5 mil milhões de euros ao BES para a reestruturação do banco.