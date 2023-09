Existem mais de 400 mil alunos a frequentar as instituições de ensino superior portuguesas e para muitos, o mês de setembro é marcado pela incerteza. O aumento do custo de vida originado pela inflação e pelo aumento das taxas de juro deixa muitas famílias com dúvidas sobre as suas capacidades em ajudar os mais jovens a suportar os custos durante esta etapa.