'Isto é intolerável': PSD apresenta queixa ao Ministério Público sobre voto de emigrantes

Rui Rio diz que foi "cometido um crime" ao anular os resultados de 141 das 180 mesas de voto do círculo de emigração da Europa por falta da cópia do documento de identificação. "80% dos votos dos emigrantes na Europa foram deitados ao lixo”, diz o líder social-democrata.

O PSD vai apresentar, no início da próxima semana, uma queixa no Ministério Púiblico (MP) sobre o voto de emigrantes na Europa, nas últimas legislativas, que culminou com a anulação de 157 mil votos no círculo de emigração - cerca de 80% do total de eleitores nestas eleições.

Em declarações aos jornalistas, o presidente, Rui Rio, disse que foi "cometido um crime" e criticou a anulação de 141 das 180 mesas de voto de círculos da Europa por falta de comprovativo de documentos de identificação em alguns casos.

"Isto é intolerável. Aconteceu o mesmo há dois anos e voltou a acontecer. Estão a anular os votos que lá estão correctos. Não é aceitável anular a urna toda. Em 180 mesas da Europa, 141 foram anuladas. Nas outras não foram porque os votos inválidos foram colocados de lado, em vez de anular a mesa toda", explicou, mostrando o guião da Comissão Nacional de Eleições que refere que, para os votos serem válidos, é necessário o comprovativo do documento de identificação.