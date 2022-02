Emigrantes querem votar mas há quem pondere mudar sentido de voto

Pedro Costa Pinto não tem qualquer dúvida: vai voltar a votar na repetição do ato eleitoral, a 12 e 13 de março. "Para ser sincero, tenho vontade de votar, sempre terei porque acho que é um direito pelo quais os nossos antepassados lutaram para o exercer de forma livre e democrática."



Ainda assim, o estudante de banca e finanças, em França, de 19 anos, aponta "o facto de o processo ser tão desorganizado pode levar muitas pessoas a deixar de querer votar." Os pais dele, por exemplo. Tudo fruto de como decorreu o ato eleitoral e a contagem de votos (com a anulação de 80% dos boletins), que levou o Tribunal Constitucional a mandar repetir a votação em todo o círculo da Europa.



Pedro, por exemplo, votou pela primeira vez nestas legislativas, de 30 de janeiro. Mas não tem sequer a certeza se o seu voto contou. O envelope com o boletim, que deveria reenviar para Portugal, chegou na véspera da eleição, a 29. "Tinha sido mandado a 15 de janeiro (data marcada no envelope) e foi pedido para mandar até dia 29. Por isso nem sei se o meu voto foi contabilizado ou não."