Emigrantes: seis anos a tentar mudar a lei eleitoral e sempre ignorados

Sérgio Tavares sublinha esta data: desde 2016 que os atuais representantes da Comissão dos Assuntos Consulares e Participação Cívica e Política do Conselho das Comunidades Portuguesas (CCP), como ele, têm apresentado propostas às autoridades nacionais para mudança da lei eleitoral. Portanto, há seis anos. "É uma frustração muito grande", diz este português que vive na Escócia, recordando que já antes dele outros titulares deste órgão de portugueses na diáspora alertaram para a necessidade de mudar alguns aspetos das leis eleitorais. Nunca foram ouvidos.



"Tem que haver o que tem faltado em Lisboa: capacidade e vontade política para fazer as mudanças que têm que fazer. Já outros conselheiros, em mandatos anteriores, avançavam com propostas de melhoria. Tem havido falta de vontade política", critica Sérgio Tavares.



A 1 de fevereiro, logo após as eleições (e antes da contagem de votos dos dois círculos internacionais) voltaram a apresentar um documento com 10 sugestões de mudanças "sistematicamente ignoradas", sublinharam no documento partilhado com a SÁBADO. Neste referiram os "sistemáticos e recorrentes constrangimentos que afetam e impedem a participação eleitoral dos cidadãos Portugueses residentes no estrangeiro".