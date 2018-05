A Câmara Municipal de Lisboa não anulou o leilão de casas com rendas acessíveis porque as próprias regras do concurso não previam tal situação. A situação encontra-se suspensa até que um acto jurídico permita o cancelamento.

Segundo o Diário de Notícias, os inquilinos vencedores do leilão – que foi aberto a empresas – reuniram com a autarquia com o objectivo de perceber o que vai acontecer aos imóveis. E não descartam a possibilidade de seguir com o caso para tribunal. "O procedimento não foi anulado. Eles dizem que está suspenso para futura anulação. Para ser anulado é preciso existir um ato jurídico que explique os motivos do cancelamento. Porque nas regras do leilão não está prevista a sua anulação", explicou uma das inquilinas lesadas ao jornal.

A situação levou o PSD a questionar a Câmara de Lisboa. Num requerimento enviado à CML, e divulgado pelo DN, Rodrigo Mello Gonçalves e Luís Newton questionaram o município sobre as "razões relevantes" que levaram à suspensão do leilão e como foi permitida a entrada de empresas no concurso.

O leilão foi anulado pela CML dois dias antes de fechar o prazo de entrega das casas por incumprimento dos princípios do programa "Renda Acessível".

No leilão, que pretendia colocar no mercado casas a 500 euros na cidade de Lisboa, a procura foi tão alta que os preços oferecidos pelos potenciais inquilinos foram mais do dobro do preço base que foi a leilão. Uma das casas era um T1, com um preço base de 350, pela qual, em leilão, houve quem oferecesse 760 euros. Por um T2 triplex com 77 metros quadrados, com uma renda base de 500 euros, ofereceram-se mais de 900 euros.