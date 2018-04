Pagar 12 meses de renda de uma vez antes sequer de viver na futura casa é uma estratégia que está a ser adoptada por inquilinos para aliciar os senhorios e ultrapassar dezenas de interessados no imóvel, avança esta sexta-feira o Diário de Notícias.

Tradicionalmente, a apresentação de um fiador ou o pagamento de cauções eram garantia para arrendar casa mas a escassez actual do mercado de arrendamento mudou o panorama.

"As propostas são cada vez mais floreadas porque os candidatos a arrendamento sentem que não basta oferecer o que é pedido, é necessário reforçar a proposta", explicou Nuno Gomes, da Remax Prestige, ao jornal. "Enquanto no mercado de compra e venda, quando mediado por um profissional, o comprador não passa necessariamente pela escolha do dono da casa, no arrendamento o proprietário tem uma escolha a fazer, que sabemos que tanto se pode basear em questões raciais, nacionalidade, duração do contrato, como também com os plus oferecidos", disse.

"Cada vez mais são oferecidos valores à cabeça que variam entre meio ano e um ano de renda", afirmou Marta C., mediadora na área de Lisboa, Sintra, Cascais e Oeiras. "Fazem-no portugueses e estrangeiros para passar a concorrência, mas também para mostrar a sua disponibilidade para ocupar o imóvel por vários meses, e atestar uma idoneidade financeira que, no caso dos estrangeiros, é fundamental quando não existe um histórico contributivo em Portugal".

Actualmente, um imóvel que fique livre não demora a ter candidatos para o ocupar. "Neste momento posso dizer que tenho uma base de clientes em espera tão grande que basta libertar um imóvel para arrendamento de manhã, que à tarde já tem ocupante", garantiu Nuno Gomes ao DN.