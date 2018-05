Com o hospital Miguel Bombarda e o do Desterro fechados e com o Santa Marta, o São José e o dos Capuchos prestes a fechar, o CDS quer transformá-los em casas com rendas acessíveis. A proposta será levada esta quinta-feira à Câmara de Lisboa.O partido pretende que os antigos hospitais da colina de Santana ajudem a que uma das zonas mais degradas da cidade se regenere. Além disso, a proposta tentará resolver o problema da habitação que afecta a classe média em Lisboa.

Os hospitais da colina de Santana pertencem a uma imobiliária do Estado, a Estamo. A proposta do partido de Assunção Cristas prevê que a Câmara de Lisboa assine um protocolo com a Estamo para reconverter os edifícios dos hospitais e colocá-los em programas de arrendamento a preços moderados. A instalação de escolas e cuidados de saúde está incluída na moção do partido.



O vereador centrista João Gonçalves Pereira, em entrevista ao Público, pede ao Governo que esgote o património público antes de requisitar imóveis particulares para combater a falta de casas a preços acessíveis na capital.