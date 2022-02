Renata Cambra faz queixa contra Mário Machado

Mário Machado dá o mote à conversa no Twitter, para defender "a prostituição forçada das gajas do Bloco". Ricardo Pais responde, acrescentando "as do PCP, MRPP, MAS e PS". Machado responde: "Tudo tipo arrastão". E Pais diz que "a Renata Cambra terá tratamento vip".



Cambra, a porta-voz do MAS, denunciou a conversa, partilhando-a nas suas redes sociais. Mas não vai ficar por aqui. "Estou em contacto com um advogado para apresentar uma queixa-crime", diz à SÁBADO, acrescentando que vai também "apresentar queixa à Comissão para a Igualdade de Género".



"Obviamente que existe aqui ódio e incitamento ao lenocínio", diz Renata Cambra, que acha a situação "preocupante" e que defende que este tipo de discurso não está desligado do crescimento eleitoral do Chega.