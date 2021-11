'Procura-se assassino!': a mensagem que levou a PJ à casa da namorada de Mário Machado

O neonazi Mário Machado foi detido esta terça-feira enquanto estava na casa da namorada. A detenção surgiu no seguimento de uma investigação da Polícia Judiciária de crimes relacionados com a disseminação de ódio racial nas redes sociais.

De acordo com o advogado do líder da extinta Nova Ordem Social, José Manuel de Castro, a Polícia Judiciária apareceu à porta da casa da namorada do líder de extrema-direita com três viaturas. Durante a operação, os inspetores da Unidade Nacional de Contra-Terrorismo (UNCT) da PJ encontraram na sua casa um revólver ilegal, sendo apanhado em flagrante delito e, por isso, acabou por ser detido por posse de arma proibida, avança o jornal Expresso. À SÁBADO, o advogado de Mário Machado invocou o sigilo entre advogado e cliente para não comentar esta notícia.

"Ele foi detido por uma coisa que escreveu nas redes sociais há uns anos", diz o representante legal do neonazi à SÁBADO. "Deve ser libertado ainda hoje, mais tardar amanhã, porque os crimes que lhe são imputados não implicam a perda da liberdade." O advogado acrescenta que Mário Machado será ouvido ainda esta terça-feira por um juiz de instrução criminal, que irá determinar as medidas de coação a aplicar ao arguido.