O Presidente da República despediu-se de Angola dizendo "até logo" mas guardou surpresa quanto à data de uma futura visita eventualmente já acertada.

O Presidente português considerou este sábado que as relações luso-angolanas estão a entrar num "novo ciclo histórico" e despediu-se de Angola dizendo "até logo", mas guardou surpresa quanto à data de uma futura visita eventualmente já acertada.



"E agora a mensagem a dizer é muito simples, é: até logo ou até à próxima. Não se trata de partir para não voltar, mas de partir para voltar o mais brevemente possível", disse Marcelo Rebelo de Sousa, na conferência de imprensa final da sua visita de Estado a Angola, na Escola Portuguesa de Luanda.



Questionado depois sobre quando será a sua próxima visita a Angola, respondeu à jornalista que lhe fez a pergunta: "Mesmo que soubesse, não lhe dizia".



"Porque eu acho que há um efeito surpresa fundamental que faz parte da vida. Uma das coisas que aprendi com a vida é que ser tudo sabido, premeditado, sabido com muita antecedência tira encanto às coisas", justificou.



Relativamente ao relacionamento entre Portugal e Angola, o chefe de Estado português considerou que se está a iniciar "um novo ciclo histórico".



"Portanto, aquilo que eu tenho é de agradecer ao povo angolano, ao Governo angolano, muito em especial ao Presidente João Lourenço, a Angola aquilo que foi o acolhimento caloroso -como tinha sido ao primeiro-ministro português, como tem sido a todos quantos vêm de Portugal e como nós gostamos que seja o acolhimento dos nossos irmãos angolanos em Portugal", acrescentou.