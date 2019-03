No dia do terceiro aniversário do seu mandato presidencial, Marcelo Rebelo de Sousa aproveitou a sua visita de Estado a Angola para elogiar o antigo Presidente da República, lembrando que Aníbal Cavaco Silva tinha por hábito comemorar "celebrar os anos de mandato junto das comunidades espalhadas no mundo" e que ele próprio é cavaquista em algumas realidades.

"Não é uma originalidade minha. O Presidente Cavaco Silva gostava de celebrar os anos de mandato junto das comunidades espalhadas no mundo. O seu a seu dono. Como veem há realidades em que sou cavaquista. Eu diria mesmo, em todas as realidades em que está em causa o país e a afirmação do país, nomeadamente no mundo", afirmou, citado pela TSF, à plateia de portugueses e angolanos que o escutava na Escola Portuguesa de Luanda, naquele que foi o seu último ato da visita de quatro dias a Angola.

Marcelo falou também de outros Presidentes da República, como Ramalho Eanes, Mário Soares, Jorge Sampaio, referindo que os une "é obviamente muito superior àquilo que por ventura de estilo possa separar-nos".

O Presidente da República demonstrou ainda vontade de visitar todo o território angolano mas teme que tal possa ser interpretada como favoritismo por Angola. "Pena tenho eu de não ser possível percorrer todo o território angolano. Teria de se convencer a Assembleia da República que tem de autorizar o Presidente da República a uma longa permanência em Angola o que, imaginam, suscitaria alguns pequenos problemas políticos internos e externos, porque poderia ser interpretado como uma preferência presidencial por Angola e há coisas que o Presidente não pode dizer senão para o travesseiro e, mesmo, aí com muito cuidado."

A colonização de Angola com "altos e baixos"

No discurso na Escola Portuguesa de Luanda e depois de uma visita este sábado ao Museu Nacional de História Militar de Angola, Marcelo aproveitou ainda para falar da história com "altos e baixos"da colonização de Angola, um período em que houve "uma interlocução, um diálogo" e que abriu caminho à unidade territorial do Estado angolano.

"Angolanos e portugueses desbravaram novas sendas e acabaram por permitir que não houvesse a divisão, a fragmentação que podia ter existido na criação de uma realidade política, e quando o foram fazer, de acordo com as conceções da época", encontraram "na sua frente um grande reino, o Reino do Congo".

"E uma grande rainha, uma grande senhora, começando aí uma interlocução, um diálogo, marcado muitas vezes como sabemos por altos e baixos - altos importantes, mas muitos baixos - e quando isso foi a história, e a história foi o que foi, dessa história ficou, até séculos depois, aquilo que era abrir o trilho para uma unidade territorial", completou.

Sobre as atuais relações luso-angolanas, reiterou que se está "a entrar num novo ciclo histórico", porque "há vontade política" das duas partes, mas antes disso porque os povos dos dois países "queriam mais", na educação, na saúde, na Segurança Social, na atividade financeira, na justiça, na cooperação política e militar.



Com Lusa