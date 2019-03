Paula Nabais saiu de casa com a filha de 10 anos, Mafalda, e foi até à Lagoa de Albufeira, em Sesimbra. Regou o carro com gasolina e lançou fogo.

Paula Nabais e Vítor Hugo Morais conheceram-se na empresa do irmão da mulher, no Seixal. O amor cresceu, os dois foram viver para a Costa da Caparica, Almada, mas a relação deteriorou-se com os problemas financeiros da empresa – ganha-pão de ambos –, que entretanto faliu.



Sentindo-se responsável e triste pelos problemas económicos, Paula, de 41 anos, pegou na filha Mafalda - de uma primeira relação - e fez o impensável. Foi até à Lagoa de Albufeira, regou o carro com gasolina e lançou fogo. Morrerram carbonizadas.



Leia a notícia na íntegra no Correio da Manhã.