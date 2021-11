Regime especial devido à Covid libertou 3.018 reclusos. Mas 400 reincidiram

Até 5 de novembro, foram libertados 3.018 reclusos ao abrigo do regime excecional de flexibilização de penas. Destes, 400 regressaram ao sistema prisional depois de cometerem novos crimes ou infringirem as regras previstas.



Este regime foi criado em abril de 2020 com o objetivo de minorar o impacto da covid-19 nas prisões. E terminará em breve com a previsível aprovação no parlamento dos projetos do CDS para cessação do regime e do PSD para revogação do mesmo. Também o Chega apresentou um projeto.



A discussão do tema ocorre na tarde desta quinta-feira, 11, no parlamento, depois de agendado o tema pelo CDS. E, de acordo com a Lusa, o Partido Socialista está disponível para aprovar as propostas de CDS e PSD (sem informar se viabiliza com voto a favor e abstenção — até porque parte da bancada será contra, diz o Público). O PCP também já anunciou que é favorável ao fim deste regime. Sobre o projeto do Chega, que entrou nos serviços da Assembleia apenas a 9 de novembro, não foi revelado o sentido de voto.