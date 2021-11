As casas dos guardas na prisão de Lisboa: humidade, amianto e água a pingar do teto

Teto com placas de amianto, paredes repletas de humidade que resiste cada vez mais às pinturas, janelas e portas que tiveram de ser substituídas para travar o frio e água dentro de casa em dias de chuva. Esta é a descrição da casa de um guardas prisionais do Estabelecimento Prisional de Lisboa (EPL), situada precisamente dentro do espaço onde trabalha.



A viver nestas condições há mais de um ano com a mulher e com o filho, o guarda prisional já tentou pedir ajuda à direção do EPL e à Inspeção Geral dos Serviços da Justiça, mas nunca obteve qualquer resposta. Face ao silêncio, o advogado Lopes Guerreiro enviou uma carta à Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP), a que a SÁBADO teve acesso, relatando os problemas habitacionais deste guarda prisional e pedindo, no prazo de 15 dias, obras de conservação e manutenção. Caso a falta de resposta se mantenha, o advogado garantiu que avançará judicialmente para que o trabalhador "encontre o devido ressarcimento dos danos que a ilegalidade destes factos" provocaram.





guarda 1