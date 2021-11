Francisca Van Dunem não será ministra num futuro governo

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Francisca Van Dunem, atual ministra da Justiça, admitiu esta sexta-feira que não desempenhará o mesmo cargo num futuro governo. Ao Público, referiu que é a pessoa que esteve mais tempo com a pasta da Justiça.







"Só estive num lugar mais tempo do que este, que foi na Procuradoria-Geral da República, nove anos. Sempre estive cinco/seis anos no mesmo lugar, porque chega uma altura em que já não temos capacidade de ver de fora, e isso é importante."Estas declarações contrariam, no entanto, a posição tomada por António Costa antes das últimas eleições autárquicas. O primeiro-ministro referiu que as únicas remodelações a fazer seriam a nível autárquico, tendo em conta que o país ia a votos.