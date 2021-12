Motorista de Eduardo Cabrita acusado de homicídio por negligência

Carro seguia a 166 quilómetros por hora, de acordo com o despacho de acusação.

O motorista de Eduardo Cabrita foi acusado de homicídio por negligência devido ao atropelamento mortal de um trabalhador na A6, a 18 de junho de 2021.



O motorista viajava a 166 quilómetros por hora na via da esquerda, citando o despacho de acusação a que o Correio da Manhã teve acesso. "O arguido conduzia, naquela ocasião e lugar, veículo automóvel em violação das regras de velocidade e circulação previstas no Código da Estrada e com inobservância das precauções exigidas pela prudência e cuidados impostos por aquelas regras de condução", adianta o jornal.







Quem são os quatro motoristas de Eduardo Cabrita